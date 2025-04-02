清明祭祖謹慎用火 台中今年至今開罰10件墓地火警

消防局在公墓入口提供小水袋供祭祖民眾索取防火。（圖：市府提供）

2025/04/02 08:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕韓國爆發史上最大森林大火，疑是民眾祭祖掃墓燒樹枝等引災，清明節將至，考量韓國殷鑑不遠，台中市消防局長孫福佑指出，去年台中市火警有逾67%是清明期間燒紙錢或雜草垃圾惹禍，消防局已加強出動無人機科技執法，今年到3月已開罰10件，促民眾清明祭祖響應紙錢集中燒、減少用火以免釀禍。

孫福佑指出，去年全年113件火警中，清明期間墓地火警佔88件，其中60件是掃墓燒紙錢造成，另28件是燒雜草及垃圾引火。

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台中市民政局有鑑於已往逢清明期間墓區山林火災頻繁，主因是雜草林木乾燥，加上部分掃墓行為不慎導致火源擴散，除提前完成墓區割草外，每年更編列4600萬清運割下的雜草，盼讓火災數量與延燒面積大幅減少。

民政局指出，台中市公墓共152處均已完成清明除草，不過仍有部份民眾祭祖不慎，今年至3月31日包括各區公所等已通報公墓發生75起火警。

孫福佑指出，為加強防範墓地火災，除協助民政局在公墓提供小水袋，讓民眾祭祖後能用水澆熄火苗，降低火災風險，消防局去年起更啟動34部無人機科技執法，在清明期間加強空勘大型公墓，去年共開罰15件墓地火警，各依違反消防法裁罰3000元。

孫福佑說，今年再新購5部無人機，共39部協巡，到3月24日出動空拍機也已開罰10件墓地火警；孫福佑指出，韓國近日發生史上最嚴重的森林大火，起火原因疑是民眾掃墓燒樹枝所致，籲民眾祭祖仍應注意用火安全，紙錢最好集中燒，降低火災風險。

環保局長陳宏益指出，台中市推出祭祖紙錢集中已有成效，去年清明節祭祖紙錢共收746噸，比前年564噸增加182噸，愈來愈多民眾能接受紙錢集中燒觀念，也降低火災風險。

台中到3月無人機科技執法已開罰10件墓地火警。（圖：市府提供）

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