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    假男模會館販毒集團 以「蛋來襲」......等暗語販售毒品

    大甲警方查獲毒品與贓款等。（警方提供）

    大甲警方查獲毒品與贓款等。（警方提供）

    2025/04/02 08:42

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲警分局近日成功破獲一個組織嚴密的販毒集團，該集團以「男模會館」為微信暱稱，透過社群通訊軟體，以隱晦暗語吸引買家購毒，警方經長期蒐證，成功一舉查獲多名犯罪嫌疑人，並起獲大量毒品及販毒工具。

    大甲警方今日指出，日前查獲一名通緝犯，並發現其持有毒品。進一步追查後，警方發現該通緝犯的毒品來源來自微信暱稱「男模會館」，該販毒集團以「男模優質等你來電」作為對外識別名稱，並透過微信平台向特定買家發送暗語販毒廣告，如「蛋來襲」、「進口優質大牛排」等字詞作為販毒暗語，以規避查緝。

    警方掌握關鍵線索後，即展開拘捕行動，鎖定林姓販毒小蜜蜂，並於指定交易地點埋伏，在交易完成後，將嫌犯逮捕。隨後警方循線擴大偵辦，陸續展開多次搜索行動，拘捕販毒集團王姓金主、賴姓倉管人員、江姓販毒總機、何姓集團合夥人，並查獲毒品哈密瓜錠374顆（毛重446.4公克）、毒咖啡包2,209包（毛重9,982.22公克）、梅錠151顆（毛重213.5公克）、愷他命57包（毛重410公克）、異丙帕酯煙油4瓶、異丙帕酯煙彈19顆、大麻10包、贓款12萬9,200元等證物。

    經大甲警方抽絲剝繭後發現，該販毒集團運作分工縝密，由王姓金主負責資金調度及毒品供應，江姓毒販總機負責通訊軟體管理及買家聯繫，林姓毒販小蜜蜂負責毒品交易與配送，賴姓倉管人員則負責毒品倉庫管理與補貨，而何姓集團合夥人提供技術支援，負責手機刷機與通訊設備維護，以避免警方追查。

    大甲警方指出，全數嫌犯已依《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》移送台中地檢署偵辦，並經檢察官偵結後依《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》提起公訴。

    大甲分局偵查隊隊長陳宗凱提醒民眾，網路毒品交易日益猖獗，犯罪集團不斷變換手法，民眾應提高警覺，勿輕信來路不明的通訊訊息，若發現可疑販毒行為，請立即向警方檢舉。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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