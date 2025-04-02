交往蓋棉被只能純聊天！男大生摸雙峰被學妹提告判刑

一名郭姓男大學生與學妹交往，利用學妹睡覺時摸女方胸部，遭學妹怒告，台南地院依趁機猥褻罪判郭男6月徒刑，得易科罰金。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2025/04/02 08:04

〔記者王俊忠／台南報導〕這對大學學長、學妹交往蓋棉被只能純聊天！台南1名就讀大學的郭姓男大學生，喜歡1名學妹，他積極追求下，女方勉為同意與他試著交往、但多次明確告知郭不喜歡他碰觸其身體。郭男仍於2022年1月24日晚間10點半後留宿學妹租住處時，乘女方熟睡之際，用手抱著女方並摸到胸前「雙峰」，女方不原諒、堅持提告。台南地院依趁機猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，當時，郭男與學妹在學妹的租屋處睡覺，男方用手從女方背後穿過上衣環抱、並碰觸到女方的雙乳，學妹驚醒後咬著郭男的手，郭才停手。

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郭男於犯後在檢方偵查與法院開庭審理時都坦承有這犯行。台南地院法官說明，刑法所說的猥褻是指性交以外、足以興奮或滿足性慾的一切色情行為，郭男碰觸學妹的胸部，在客觀上足以刺激或滿足人的性慾，其所為犯下刑法的趁機猥褻罪。

郭男辯護人雖然為郭向法官求情指，郭男與女方是學長、學妹關係，且從2021年開始交往，郭以為可以有這類肢體接觸，但女方反對後就停止，沒有使用暴力，請求減刑。

法官認為必須審酌郭男全部犯罪情狀，在客觀上有無足以引起一般人同情，而有可憫恕情形。經查，郭男是學妹的男友，很清楚女方排斥身體接觸，若是健康成熟交往關係，應尊重女方性格與意願，他卻罔顧於此、藉著交往不知尊重女方性自主權，對學妹摸胸猥褻，難認有可憫恕之處。

法官考量郭男是趁女方熟睡時犯下此案，對女方身心產生不良影響，被告並坦認犯行、有意願與女方調解，但女方無意願調解，以致未能達成和解，因此判處郭男得易科罰金的6個月徒刑，還可上訴。

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