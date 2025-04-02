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    眼神求救！女助理被拍臀部 建築師事務所監造員栽了

    建築師事務所李姓監造員，涉嫌輕拍廠商女助理臀部，被高雄高分院判罪定讞。（情境照）

    建築師事務所李姓監造員，涉嫌輕拍廠商女助理臀部，被高雄高分院判罪定讞。（情境照）

    2025/04/02 07:36

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東市某建築師事務所李姓監造員負責監督營區新建工程期間，涉嫌拍打廠商女助理臀部，被高等法院高雄分院依違反性騷擾防治法，判處徒刑4月定讞，得易科罰金。

    判決書指出，被告李男為品管監造，負責監督涼山營區某工程，被害人D女則是得標廠商工地工務助理，負責在每月月初及月底，派送資料予李男。

    2023年3月初，D女前往屏東縣內埔鄉涼山營區監造辦公室送資料，李男趁她站在旁邊時，突然涉嫌以左手由下往上輕拍她臀部，並將手停留在腰際約1至2秒後，始將手放下。

    D女因驚嚇過度，隨即移動位置，並望向與監造辦公室相連的專管辦公室方向，以眼神向E男求助，對方見狀，旋即步行至監造辦公室，等她送資料完畢後，陪同離開現場。

    案經D女報請內埔分局處理後，警方依違反性騷擾防治法罪嫌，函送屏東地檢署偵查、起訴，並經地院，判處，有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。李男不服上訴，指E男證詞有瑕疵，否認犯行。

    2審合議庭開庭調查後，認定李男所辯不足採信，判決上訴，全案落幕。

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