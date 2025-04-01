辦性別趴放煙火挨罰！ 台中這家飯店曾以「香檳女孩」泳池趴爆棚

泳池趴現場不少美眉穿上超辣比基尼。（民眾提供）

2025/04/01 21:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對夫妻入住北區某飯店頂樓，昨辦「性別趴」猜新生兒性別，卻因違規施放升空類煙火挨罰，事經媒體披露後，有眼尖網友發現，該飯店頂樓過去就曾辦過泳池電音派對，除有比基尼戰袍美眉，還有穿著火辣的「香檳女孩」吸睛，氣氛嗨到不行，令人印象深刻。

一對入住的年輕夫妻，邀請十多名好友在北區某飯店頂樓舉辦「性別派對」，準備用煙火來揭曉胎兒的性別，當藍色與白色煙霧升空時，附近民眾誤以為發生火警立刻報案，導致警消大陣仗出動，場面一度緊張。

請繼續往下閱讀...

經確認只是「烏龍警報」，但夫妻倆未經許可在飯店頂樓施放煙火，已違反台中市爆竹煙火管理條例，將面臨3萬至15萬元的罰鍰，台中市消防局提醒，施放煙火需遵守相關規定，避免影響公共安全。

不過有網友說，該飯店頂樓有露天泳池，過去就曾有人舉辦盛大的電音派對，讓夜店氛圍從室內延伸到戶外，吸引大量年輕人共襄盛舉，現場請來專業DJ放送強勁電音，多位網紅、直播主現身帶動氣氛，甚至還有車商贊助超跑展示，讓奢華感再升級。

美眉們也都盛裝打扮，不少人爆乳大露事業線，或是穿著超短裙露修長美腿，性感指數破表。雖然原本是泳池派對，只是當晚氣溫驟降，許多已換上比基尼的辣妹只能外套包緊緊，不過仍有穿著火辣的「香檳女孩」活躍全場，她們身材火辣，身穿低胸短裙，邊送香檳邊盡情擺動身軀熱舞，辣翻池畔也炒熱現場氣氛。

民眾在飯店頂樓辦性別趴，違規施放升空類煙火。（消防局提供）

穿著火辣的「香檳女孩」超吸睛。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法