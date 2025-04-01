為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    辦性別趴放煙火挨罰！ 台中這家飯店曾以「香檳女孩」泳池趴爆棚

    泳池趴現場不少美眉穿上超辣比基尼。（民眾提供）

    泳池趴現場不少美眉穿上超辣比基尼。（民眾提供）

    2025/04/01 21:57

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對夫妻入住北區某飯店頂樓，昨辦「性別趴」猜新生兒性別，卻因違規施放升空類煙火挨罰，事經媒體披露後，有眼尖網友發現，該飯店頂樓過去就曾辦過泳池電音派對，除有比基尼戰袍美眉，還有穿著火辣的「香檳女孩」吸睛，氣氛嗨到不行，令人印象深刻。

    一對入住的年輕夫妻，邀請十多名好友在北區某飯店頂樓舉辦「性別派對」，準備用煙火來揭曉胎兒的性別，當藍色與白色煙霧升空時，附近民眾誤以為發生火警立刻報案，導致警消大陣仗出動，場面一度緊張。

    經確認只是「烏龍警報」，但夫妻倆未經許可在飯店頂樓施放煙火，已違反台中市爆竹煙火管理條例，將面臨3萬至15萬元的罰鍰，台中市消防局提醒，施放煙火需遵守相關規定，避免影響公共安全。

    不過有網友說，該飯店頂樓有露天泳池，過去就曾有人舉辦盛大的電音派對，讓夜店氛圍從室內延伸到戶外，吸引大量年輕人共襄盛舉，現場請來專業DJ放送強勁電音，多位網紅、直播主現身帶動氣氛，甚至還有車商贊助超跑展示，讓奢華感再升級。

    美眉們也都盛裝打扮，不少人爆乳大露事業線，或是穿著超短裙露修長美腿，性感指數破表。雖然原本是泳池派對，只是當晚氣溫驟降，許多已換上比基尼的辣妹只能外套包緊緊，不過仍有穿著火辣的「香檳女孩」活躍全場，她們身材火辣，身穿低胸短裙，邊送香檳邊盡情擺動身軀熱舞，辣翻池畔也炒熱現場氣氛。

    民眾在飯店頂樓辦性別趴，違規施放升空類煙火。（消防局提供）

    民眾在飯店頂樓辦性別趴，違規施放升空類煙火。（消防局提供）

    穿著火辣的「香檳女孩」超吸睛。（民眾提供）

    穿著火辣的「香檳女孩」超吸睛。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播