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    退將孫海濤等涉共諜案 4人延長境管8個月

    海軍退役少將孫海濤等人，涉違反國安法等罪，高雄高分院裁定延長境管8個月。（記者鮑建信攝）

    海軍退役少將孫海濤等人，涉違反國安法等罪，高雄高分院裁定延長境管8個月。（記者鮑建信攝）

    2025/04/01 21:37

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍退役少將孫海濤、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮及中華致公黨前主席陳柏光（通緝）等4人，涉嫌違反國安法等罪，高等法院高雄分院認為孫海濤等有可能滯留外海，裁定即日起延長境管8個月。

    檢方指出，被告陳柏光（通緝）為中華致公黨前主席，並為國台辦統戰部門對台窗口之一。2017年至2021年間，陳柏光與海軍退役少將孫海濤、「黃埔聯誼會」會員兼作家祝康明等人共謀，涉嫌為中國發展組織。

    2017年初，國台辦支付300萬元費用，由祝康明邀請孫海濤等多人赴美接受招待，孫等僅支付機票，旅遊期間並與中國駐美人員餐敘，現場掛有「和平統一」等旗幟。

    2023年3月初，孫等人帶團前往中國，接受落地招待，並與統戰人員接觸，為對方宣傳「一國兩制」等思想。同年6月和9月間，孫等人以「高雄市退伍軍人協會」等名義，舉辦「榮耀93」等活動，支持特定候選人，並贈送選民禮品，因而涉嫌違反國安法等罪。

    今年3月18日，高雄高分院宣判，指檢方無法舉證陳等人邀祝等到中國，資金來自國台辦，判決孫等4人全部無罪。

    高雄高分院指出，孫案雖判決無罪，但檢方已提起上訴，現由最高法院審理，而孫等人的確有可能滯留中國或海外，因此裁定自即日起，限制出海、出境8個月，可抗告。

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