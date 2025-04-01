現役軍人約少女搞「車震」 賠家長50萬和解換緩刑

陳姓現役軍人開車載臉友小美夜遊時指侵她得逞，賠償小美母親50萬元，獲法院判處緩刑。（情境照）

2025/04/01 21:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓現役軍人在網路上認識13歲少女小美（化名），開車載小美夜遊時，情不自禁在車上脫掉小美的衣褲後，指侵得逞。基隆地院審理後，考量願意賠償小美母親台幣50萬元，並與小美與小美母親達成和解，依陳犯與未滿14歲女子為性交罪判處2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，陳姓男子在臉書結識13歲的小美，去年5月3日約她夜遊，晚上8時許把車停在新北市瑞芳區侯硐路邊，被控在車上褪去小美的衣、褲後，以手指性侵小美1次。案經小美的母親察覺異狀，帶小美到醫院驗傷後報警提告。檢方調查後，將陳男依與未滿14歲女子為性交罪嫌起訴。

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法院審理時，陳坦承犯行，並當庭支付小美母親40萬元，餘額10萬元分期支付，並與小美與小美母親達成和解。

法官審酌，陳用手指性侵小美時，並未違反小美意願，且當庭與小美、小美的母親達成和解，小美母親也同意法官給陳緩刑，若依與未滿14歲之女子為性交罪最低法定本刑判處陳3年徒刑，未免過重，因此依與未滿14歲女子為性交罪判處陳2年徒刑，緩刑4年。緩刑期間付保護管束。

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