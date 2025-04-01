彰化25處科技執法半年抓逾3.6萬件違規 超速高達5成5

和美鎮彰新路5段與嘉卿路口科技執法兼具取締超速、闖紅燈、未禮讓行人。（交通隊提供）

2025/04/01 21:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣25處科技執法去年10月上路，到今天（4月1日）滿半年，交通違規件數居高不下。據縣警局交通隊統計，取締總件數3萬6842件，平均1天高達204件，國庫共進帳4500餘萬元，違規項目以超速高達2萬531件最多，占總件數5成5，取締路口則以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口共4554件居冠。

交通隊統計，科技執法系統上路半年，取締前3名分別是超速2萬531件、不遵守標線指示8594件、闖紅燈7385件。取締總件數3萬6842件，平均1個月6140件，每天的取締件數高達204件。

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至於前3大取締地點，則位於埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口4554件、二林鎮二城路6號前2867件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口2839件。

縣警局交通隊指出，超速違規處1200元至2400元罰鍰；不遵守標線指示處900元至1800元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰。若各項違規均依最低罰計算，3萬2252件違規件數共為國庫進帳3946餘萬元。

交通隊統計，這25處科技執法上路5個月來，路口處共發生76件車禍，較2023年同期的257件，大減181件（-70.4％），可見科技執法有其效果。警方強調，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

彰化新增25處科技執法上路半年，埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口取締4554件奪冠。（警方提供）

二林鎮二城路6號前2867件居次。（警方提供）

田中鎮員集路1段與大安路1段路口2839件取締第3名。（警方提供）

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