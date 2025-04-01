被控對女警襲胸性騷擾 桃園退警「蕭湘公子」獲判無罪

自稱「蕭湘公子」的桃園市蕭姓退休警察被女警提告襲胸性騷擾，桃園地院審理認為並無犯意，今判處蕭男無罪。（記者余瑞仁攝）

2025/04/01 20:22

〔記者余瑞仁／桃園報導〕自稱「蕭湘公子」的桃園市蕭姓退休警察，上月間因使用粗鄙言語挑釁值勤警員，被桃園地方法院依妨害公務罪判處2年8月徒刑。蕭姓退警另被控於去年4月間到警所挑釁女警並伸手襲胸，經女警提告違反性騷擾防治法，案經桃園地檢署起訴，桃園地院昨審結認為蕭並無主觀故意性騷擾事實，判處無罪。

判決指出，性騷擾罪的構成要件，行為人（加害者）必須主觀上有意圖破壞被害人（受害者）在性、性別方面的平靜與不受干擾的和平狀態。也就是說必須是故意做出具有性意味的騷擾行為，才能成立犯罪。

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合議庭勘驗現場監視器畫面，認為蕭姓退警之所以會碰觸穿著防彈衣女警的「前胸部擋板」，是因為蕭的手機被女警拍落後感到憤怒，因此不斷向前推擠女警，並非有意要觸碰女警身體，也沒有女警指控「摸側胸」的行為或意圖；合議庭審結認為蕭於此案中並無性騷擾故意，作出無罪判決。

據了解，這起退警被控性騷擾案，被害女警除了提告，也向桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心提出申訴，在完成調查、作成報告及處理建議後，審議委員會於去年11月間作出「蕭某襲胸成立」結果。

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