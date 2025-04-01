緬甸強震 基督教芥菜種會呼籲人道救援

緬甸發生芮氏規模8.2強震致嚴重災情，當地曼德勒附近郊區，有許多經濟弱勢的兒少及家庭，地震之後生活更加困難。（緬甸華文教育服務團提供）

2025/04/01 19:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕緬甸發生芮氏規模8.2強震，基督教芥菜種會攜手當地組織與他國團隊，組成人道救援跨國組織，提供兒少及家庭緊急物資需求，呼籲大眾一起支持，將台灣愛心送往緬甸。

緬甸上月28日發生8.2強震後，台灣基督教芥菜種會攜手在地組織緬甸華文教育服務團、台灣好鄰居協會，以及日本援助與救濟協會（AAR Japan）等，組成民間人道救援跨國組織，募集緊急物資。

請繼續往下閱讀...

芥菜種會轉述，一名來自災區的身障婦女Shwe無助地說：「我的家在地震中倒塌了，我的侄女和村民共9人不幸罹難。我們現在只能暫時避難在附近的修道院，但不知道接下來該怎麼辦，因為食物、水和基本物資都嚴重短缺，交通也中斷了。許多兒童沒有適當的安置點，甚至沒有人可以照顧他們。」

芥菜種會全球防救災副處長吳秉翰表示，兒童常是災難中的弱勢，也最容易被忽略，故在這次緬甸強震中，芥菜種會第一階段將緊急針對兒少和家庭的需要給予支持和協助，提供緊急物資、居住和心理等需求。

芥菜種會執行長李肇家呼籲，盼社會大眾支持兒少照顧的行動，一起將台灣的愛送往緬甸，成為需要者的後援，幫助受災兒少與家庭的生存權。除了人道緊急救援，芥菜種會計畫於5月派遣團隊前往緬甸，進一步評估當地需求，並提供中長期服務，包括兒童心理支持與教育援助，幫助孩子走出災後創傷，陪伴兒少重建未來。

緬甸8.2強震致嚴峻災害，台灣芥菜種會攜手在地與跨國團體共組人道救援組織，除第一時間送暖，後續也將提供兒童心理支持與教育援助，幫助孩子走出災後創傷。 （芥菜種會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法