汐止知名餐廳廚師酒醉亂砸 對警飆罵五字經遭上銬壓制

新北市汐止區一家餐廳廚師酒後鬧事，見派出所2名警員前來勸導，反飆罵警員五字經，遭2名警員上銬壓制在地。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/01 19:15

〔記者林嘉東／汐止報導〕新北市汐止區一家餐廳廚師酒後鬧事，把廚房餐具、碗盤、杯子給砸了，嚇壞店內用餐的客人，且見警方前來勸導，反飆罵警員五字經，警員見他情緒失控，強勢對他上銬、壓制在地，並對他施以保護管束；鬧事廚師酒醒後，不知自己闖下大禍，頻頻向警道歉。

新北市汐止警分局昨天晚間8點50分獲報，忠孝東路一家餐廳有民眾酒後鬧事，汐止派出所2名警員趕抵了解不是客人滋事，反倒是餐廳自己人酒後鬧事。

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警方調查，鬧事的竟是餐廳廚房內的58歲廚師，他酒後亂摔廚房內餐具、碗盤、杯子，把廚房搞得天翻地覆，還在廚房內叫囂，嚇壞店內還在用餐的客人。2名警員趕抵不斷安撫廚師，鬧事廚師不僅置之不理，還不斷對警員罵五字經，出手試圖攻擊警員，另名警員見他情緒激動，上前壓制，並將他上銬，對他實施保護管束。

廚師酒醒後，渾然不知自己酒後闖下大禍，還好警方不跟他計較，並未對他提起妨害公務告訴，廚師獲知後頻頻向警方道歉。警方指出，廚師鬧事的餐廳是汐止區忠孝東路一帶知名餐廳，是上班族或家庭聚餐好去處。

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