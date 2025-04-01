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    首頁　>　社會

    天雨路滑自摔遭後車擦撞 北市大安騎士頭、肺部重創命危

    黃姓女子騎機車行經北市大安區和平東路三段時，因天雨路滑不慎摔車後，又遭到後方疾駛而來的多元計程車擦撞，造成頭部及肺部重創。（記者陸運鋒翻攝）

    黃姓女子騎機車行經北市大安區和平東路三段時，因天雨路滑不慎摔車後，又遭到後方疾駛而來的多元計程車擦撞，造成頭部及肺部重創。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/01 18:57

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市黃姓女子前天上午11時許，騎機車行經大安區和平東路三段時，因天雨路滑不慎摔車後，又遭到後方疾駛而來的多元計程車擦撞，造成頭部及肺部重創，警消趕抵，緊急將其送往醫院搶救，目前已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察中。

    大安警分局調查，44歲黃姓女騎士當時行經大安區和平東路三段228時，因天雨路滑不慎自摔，路過民眾見狀後，熱心上前協助扶起倒地機車，此時，63歲周姓男子駕駛多元計程車路過，不慎擦撞倒臥在地的黃女，造成黃女腦及肺部出血。

    警消獲報趕抵時，隨即將黃女送往醫院救治，經急救後已救恢復生命跡象，已轉往加護病房，但仍需開刀治療。經警方檢測後，周男酒測值為0毫克，黃女酒測值尚待抽血檢驗，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    警方呼籲，近期天氣不穩、常有短暫陣雨，易造成視線不佳及路面濕滑，更應減速慢行，才能在突發狀況發生時即時應變，避免憾事發生，而民眾遇見交通事故想伸出援手時，應優先考量自身與傷者安全。

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