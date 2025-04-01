檢警極力打詐苦無車手 台灣「車手頭」跨海金門募人被逮

金門縣警局金湖分局會同新北市政府警察局新莊分局，在金門縣及台灣逮捕到周等詐團成員。（民眾提供）

2025/04/01 17:18

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣詐團成員周嫌苦於找不到車手，竟跨海金門招兵買馬，再前往台灣本島向被害人取款得手80萬元，其中1嫌良心不安向警方自首；金門地方檢察署今天對周等4嫌提起公訴，並就每1次詐欺犯行，具體求刑1年6個月至2年不等。

金門地檢署表示，由於檢警機關極力打詐，周嫌苦無車手可用，透過金門籍童姓友人牽線，專程跨海至金門招攬當地陳男、黃男，周自任「車手頭」；周、陳、童加入通訊軟體LINE暱稱「林麗虹」、「新陳－紫紅」等人所屬詐欺集團，由陳男擔任招募取款車手招募人，周男擔任招募人兼監控取款車手，及向取款車手收取詐欺款項的監控手，童男擔任居中牽線的介紹人；3人2014年12月14日前往黃男住處，許以每日2萬元報酬，擔任向被害人收取詐欺款項的取款車手。

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檢方指出，4人透過LINE丟出訊息，投資股票，保證獲利等語，先在桃園市向1名黃姓被害人詐得款項30萬元，接著又以LINE對王姓被害人佯稱，可以融資投資股票獲利，但須返還融資款項等話術，在新北市新店區詐得50萬元，4人共得手80萬元。

事後，黃嫌因良心不安至警局自首，縣警察局金湖分局報請金門地檢署檢察官張維哲指揮偵辦，金湖分局會同新北市政府警察局新莊分局等司法警察機關，陸續在金門縣及台灣本島執行拘提、搜索等作為，逮捕到周、陳、童等詐騙集團成員3嫌，依法提起公訴。

檢方指出，4嫌身心健全，非無謀生能力，竟不循合法途徑賺取勞動所得，反而與詐欺集團所屬成員共同遂行犯罪，謀取不法所得，惡性不輕。

檢方指出，童嫌於警詢及偵訊均否認犯行，就其各次犯罪（1罪1罰）判處有期徒刑2年，陳嫌各次犯罪都判處有期徒刑1年8月，周嫌各次犯罪都判處有期徒刑1年10月，黃嫌各次犯罪都判處有期徒刑1年6月。

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