板橋頂樓加蓋火災 附近6校都聞到燒焦臭味

新北市板橋四維路一處公寓頂樓失火，雖無人受傷受困，煙霧卻飄散波及鄰近住戶及6校師生，消防局轉報市政府啟動防治火災空污機制。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/01 16:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋四維路一間頂樓加蓋公寓今天下午發生火災，受到降雨風勢吹拂影響，燃燒發出燒焦臭味波及火場附近住宅，連鄰近火場的江翠國中、新埔國小、文德國小、新埔國中、板橋國中、中山國中都聞到臭味，甚至連遠在2.4公里外的板橋國小、新北市警察局都受空污波及，各校也都廣播要老師暫時緊閉門窗，或讓師生戴上口罩。

新北市消防局今天下午2時許獲報，板橋區四維路279巷一處4樓公寓頂樓起火，消防到場確認無人受傷受困，半小時後火勢撲滅，初估燃燒客廳家具、雜物約25平方公尺，起火原因待查。

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消防單位透露，這起火警雖未造成受傷，因天雨伴隨風勢，導致燃燒煙霧四處飄散，且受東北季風影響，大部分吹向南方，造成附近6間學校都聞到臭味，消防單位擔心空屋影響市民、學童，轉報市政府通報鄰里及市政府防範空污。

新北市板橋四維路一處公寓頂樓失火，雖無人受傷受困，煙霧卻飄散波及鄰近住戶及6校師生，消防局轉報市政府啟動防治火災空污機制。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋四維路一處公寓頂樓失火，雖無人受傷受困，煙霧卻飄散波及鄰近住戶及6校師生，消防局轉報市政府啟動防治火災空污機制。（記者吳仁捷翻攝）

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