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    全台7快速道大貨車速限降至80 首日台88就傳砂石車車禍

    台88竹田出口今天發生追撞事故。（記者陳彥廷攝）

    台88竹田出口今天發生追撞事故。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/01 16:45

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕大貨車速限調降措施從今天開始實施，全台7處快速道路的時速上限全降低至80公里，新規上路首日，最南端的台88線就傳出大貨車遭後方轎車追撞車禍。

    台88線為高雄、屏東間往返的主要幹道，每日車流量大，上下班尖峰時刻更是車水馬龍，加上屏東目前疏浚主力於林邊溪及其上游來義等，不少砂石車皆是透過台88往返，大貨車的比例相對較高。

    公路局鑑於台61線西濱快速公路自2022年3月1日實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比有顯著下降，為維護快速公路整體路段交通安全，今年9月與各縣市警察局協商或會議討論，並於去年10月底邀集相關大貨車公會研商，取得實施調降速限措施共識。

    此次實施路段分別為台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）等7線快速公路。

    其中全國最南端的台88線降速範圍為全線皆降為80公里，降速的路段長度也是全台最長，不過，上路首天卻又發生車禍，有民眾在約中午時，行經台88東側末端的竹田匝道時，發現東向車道有1輛砂石車靜止在匝道上，後方1輛黑色轎車車頭明顯出現凹陷，應是下匝道時未準確評估距離導致發生追撞事故，駕駛應無大礙。

    台88竹田出口今天發生追撞事故。（記者陳彥廷攝）

    台88竹田出口今天發生追撞事故。（記者陳彥廷攝）

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