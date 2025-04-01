兩眼淚汪汪！ 越南女地下匯兌63萬遇詐 竟是同鄉情侶騙同鄉

涉案的越南籍潘男、黎女被帶回偵辦。（警方提供）

2025/04/01 17:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局昨（31日）破獲一起越南籍人士詐騙同鄉案件，杜姓女移工為節省手續費尋求地下匯兌，慘遭詐騙新台幣63萬元，警方獲立即展開追查，2小時內便循線逮捕一對原計劃要在下週回越南結婚的涉案情侶，並在5小時內全數追回贓款，詢後依詐欺等罪嫌送辦並建請羈押。

六分局偵查隊長涂志宏今天說明案情指出，33歲杜女長年獨自在台工作，每月都會將薪水匯回越南老家，為了節省匯兌時的銀行手續費，她透過同鄉的相關社群尋求地下匯兌方式，並與同鄉的潘姓男子（28歲）及黎姓女子（21歲）情侶檔取得聯繫，雙方約定在杜女位於西屯區租屋處進行交易。

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過程中杜女交付現金新台幣63萬元，但細心的她很快察覺不對勁，對方並未如約將等額越南盾轉入她的越南銀行帳戶，雙方因此在房內僵持不下，眼見騙局被拆穿，潘男與黎女假裝冷靜應對，隨後藉故離開，轉身便駕車逃逸，杜女見狀立刻報案，警方隨即展開追查。

經調閱監視器，警方很快鎖定逃逸路線行蹤，2小時內便在大里區現岱路攔截逮捕到2名嫌犯，但當場並未發現贓款，經進一步追問，才得知2人已將詐來的63萬元用於償還債務，警方不放棄，順藤摸瓜，循線在5小時內成功追回全部款項。

令人意外的是，潘男與黎女原本計畫下週返回越南結婚，沒想到卻因詐騙案落網，結婚計畫被迫取消，2人辯稱是受人力仲介公司老闆指使取款，並不知情，但警方懷疑其中另有隱情，詢後除先依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押，同時擴大深入追查其他共犯，釐清案情。

第六分局呼籲，外幣匯款應循正當管道，針對地下非法匯兌及詐騙行為，警方將持續加強打擊查緝，絕不姑息任何犯罪行為，提醒市民在網路進行任何金融交易時務必提高警覺，切勿輕信不明廣告或地下交易資訊，如發現可疑情形，請立即報案，共同維護社會治安與市民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方5小時內全數追回贓款。（警方提供）

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