警政署號召「全民斬車手」 檢舉車手獎金5萬

警政署結合4家企業公益捐贈，規劃實施「百斬計畫獎五萬」專案，警政署長張榮興（右2）呼籲全民一起攜手防詐。（記者邱俊福攝）

2025/04/01 15:49

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署結合4家企業公益捐贈，即日起規劃實施「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾從被動防衛轉變成主動出擊，透過165打詐儀錶板填報檢舉車手線索情資，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒5萬元檢舉獎金，共100名；警政署長張榮興強調，希望藉由民間參與，公私協力模式，建立堅不可摧的打詐防線，並呼籲全民能一起攜手防詐。

警政署表示，該專案除接觸打詐案件的警察、金融從業人員外，皆可參與，有相關線索的民眾，透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資，情況緊急時也可撥打110或165，提供有關詐欺車手的關鍵訊息。

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接獲民眾線索後，警政署會分派警察機關於3日內，通知民眾製作檢舉筆錄，立案偵辦，經警方循線拘提或逮捕車手到案，受分派警察機關函報警政署申請民眾檢舉獎金，警政署審核通過後，通知分派警察機關代為頒發檢舉獎金給予民眾；但若有多位民眾提供相同車手的線索，獎金將依檢舉登錄時間最早者為優先。

此專案行動為警政署提供檢舉獎金100萬元，結合愛爾麗醫美集團、吉田開發建設機構、上曜集團以及偉鉅土地開發有限公司等4家公司企業，各公益捐贈100萬元，共計500萬元，每件檢舉獎金5萬元，名額共100名，專案執行至獎金發完為止。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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