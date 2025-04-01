18歲男為賺2萬4上網賣9顆喪屍菸彈 被起訴恐關5年

周男在網路兜售含有依托咪酯毒品成分的菸彈等新興毒品，被基隆地檢署依涉毒品危害防制條例起訴。（記者林嘉東攝）

2025/04/01 16:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕剛滿18歲的周姓男子為賺2萬4000元報酬，在網路上兜售含有依托咪酯毒品成分的喪屍菸彈，警方喬裝買家向他購買，進而逮人。基隆地檢署偵結，將周依涉毒品危害防制條例販賣2級毒品罪未遂起訴；法界指出，周貪圖報酬而販賣新興毒品依托咪酯，恐面臨至少5年牢獄之災，得不償失。

檢警方調查，周男在網路上兜售依托咪酯菸彈與毒咖啡包，台北市警方網路巡邏發現後，喬裝買家欲向周購買，談妥2萬4000元價格購買9顆菸彈與4包毒咖啡包後，今年2月約定在基隆市信義區路旁交貨。

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周準時赴約，坐上喬裝警員的車交易時，告訴警員，他只帶來8顆菸彈與4包毒咖啡包；喬裝警員表明身分後，周當場傻眼，乖乖就擒；警方查扣菸彈與毒咖啡包後驗出含有依托咪酯、與4-甲基甲基卡西酮等毒品成分後，將他依違反毒品危害防制法販賣2、3級毒品罪未遂送辦。檢方複訊後，為溯源追查菸彈等毒品來源，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查後，依周涉犯毒品危害防制條例販賣2、3品罪未遂起訴，法界指出，周原本就有在網路上販賣毒品，警方喬裝成買家，並沒有要向周購買毒品的意思，司法實務上會認定周販賣毒品行為屬未遂罪，不過，若有買家為了解癮而向周購買毒品，買家有真的要購買毒品，周販毒行為就構成既遂罪。

法界指出，販毒未遂罪依法可以減刑，販賣2級毒品的刑度為10年以上之罪，周至少會被判處5年徒刑，除非周有供出毒品來源，可以酌減刑度，否則年紀輕輕為了2萬4000元報酬而販賣菸彈，恐至少入監服刑5年。

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