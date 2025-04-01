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    又恍神？中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」 2騎士嚇壞急閃

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    2025/04/01 15:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區吉林路今（1）日上午8點30分左右發生砂石車自撞車禍，砂石車廖姓駕駛疑似恍神，竟逆向直接撞上交叉路口處的燈桿，導致燈桿斷裂，車頭嚴重毀損，所幸廖男未受傷，酒測值為0，當時還有兩名機車騎士見到砂石車逆向，急忙閃邊。

    今天也是天雨路滑的日子，36歲歲廖姓砂石車駕駛，上午沿桃園市中壢區吉林路直行時（往中園路方向），疑似恍神不慎撞上吉林路與北園路口燈桿，造成燈桿斷裂，現場一堆碎片。

    從監視器畫面顯示，當時砂石車直行時，突然開到對向車道，後竟直直朝交叉路口處的燈桿撞過去，燈桿應聲斷裂成兩半。當時還有兩名機車騎士見到砂石車逆向，急忙閃邊，險些被砂石車撞上，場面驚險。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人應隨時保持注意力集中，切勿疲勞駕駛或分心操作，特別是大型車輛發生事故，往往後果嚴重。行車上路前務必充分休息，養足精神確保行車安全，維護自己與他人的生命財產安全。

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

    中壢砂石車逆向「撞爛燈桿」，2騎士嚇壞急閃。（記者李容萍翻攝）

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