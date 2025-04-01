宮廟供奉虎爺遭掉包老虎玩具 賊嫌不像還塗虎斑紋

鄭姓男子將偷來的虎爺神像塗上黑色虎斑紋。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/01 14:48

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市文山區一處宮廟供奉的虎爺神像，遭人掉包成老虎玩具模型，廟方察覺有異後報案，警方擴大調閱監視器追查後，逮捕狸貓換太子的鄭姓男子，並找回虎爺神像，而他還嫌原本宮廟虎爺神像不夠逼真，偷回來後，在虎爺神像塗上黑色虎斑紋，令警方啼笑皆非。

文山二警分局調查，該宮廟工作人員上月中旬整理神桌時，發現供奉的虎爺神像跟原本的不同，仔細一看後，驚見虎爺變成老虎玩具模型，連忙查看監視器畫面，發現一名男子先竊取神像，再調包成老虎玩具模型後離去。

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警方擴大調閱清查車牌，發現40歲鄭姓男子涉有重嫌，隨即報請檢察官聲請搜索票，前往鄭嫌位在北市信義區住處進行搜索，果然搜出遭竊虎爺神像，但已經被鄭嫌塗上黑色虎斑。

警詢時，鄭嫌稱因為覺得偷來的虎爺神像沒有虎斑紋，長得不像老虎，所以才會拿來上色，警方聞言感到傻眼，警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，舉頭三尺除了有神明，凡走過必留下痕跡，勿心存僥倖竊取他人財物。

鄭嫌將台北市文山區一間宮廟供奉的虎爺神像，掉包成老虎玩具模型，圖為掉包後的玩具模型。（記者陸運鋒翻攝）

圖為宮廟虎爺神像原來的模樣。（記者陸運鋒翻攝）

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