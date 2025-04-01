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    幫派糾紛引發平鎮槍擊案 桃警「雷霆除暴」壓制黑幫氣焰

    桃園市政府警察局實施「雷霆除暴專案」，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩。（警方提供）

    桃園市政府警察局實施「雷霆除暴專案」，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩。（警方提供）

    2025/04/01 14:24

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局3月28日起實施「雷霆除暴專案」，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩，出動超過2200名警力、臨檢場所498處、重要道路154處，共查獲各類刑案743件送辦820人，其中非法槍械5件送辦5人並查獲2把槍枝。

    平鎮區3月28日發生槍擊案，起因於幫派分子到苗栗賭場詐賭引發的糾紛，市警局為鞏固社會安全，嚴加打擊幫派，當天起開始實施「雷霆除暴專案」，針對幫派堂口等場所，規劃高密度掃蕩作為，盼能對幫派形成壓力，壓制囂張氣焰。

    警方強調，為預防黑幫相互尋仇火拼，市警局強力約制各幫派組織，指派專人針對幫派經常出入、圍事處所及活動加強蒐報，持續落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」等系統性掃黑策略，並運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑幫，澈底阻斷幫派犯罪組織運作命脈，展現對幫派零容忍與掃黑制暴的決心。

    桃園市政府警察局實施「雷霆除暴專案」，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩。（警方提供）

    桃園市政府警察局實施「雷霆除暴專案」，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩。（警方提供）

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