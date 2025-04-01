桃市580家業者配合法規 已全數製作「危害辨識卡」完成

桃園市政府消防局輔導業者製作「危害辨識卡」。（桃園市政府提供）

2025/04/01 14:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府修訂「桃園市火災預防自治條例」，要求公共危險物品的製造、儲存或處理場所，凡合計達「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第3條第2項管制量以上者，須製作「危害辨識卡」。目前市內580家業者，已全數完成危害辨識卡製作，未來業者還須配合每季更新1次，確保資訊即時有效。

消防局長龔永信說，危害辨識卡能讓消防人員在災害發生時，迅速掌握危險物品的名稱、存放位置與數量，從而精準規劃救災行動，確保人員安全；危害辨識卡應放置於場所警衛室或明顯處，以利消防人員進入現場時能快速查閱，避免因資訊不足而產生的風險，業者若未配合製作，最高將裁罰10萬元、並可按次處罰。

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龔永信強調，桃園市政府未來將持續強化公共危險物品管理，並透過定期查核與輔導，確保業者落實危害辨識卡的更新與應用，進一步提升全市的防災與應變效能，落實「消防法」所強調的資訊權概念，確保第一線救災人員的安全。

桃園市政府消防局輔導業者製作「危害辨識卡」。（桃園市政府提供）

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