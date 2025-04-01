女毒販攜男嬰兜售喪屍煙彈 警破分裝場扣原料黑市價逾360萬

巫姓女子與楊姓男友人在新北市中和區私設毒品分裝場，並在網路兜售二級毒品喪屍煙彈及安非他命，2人落網時還帶著巫女去年所生下的男嬰。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/01 13:35

〔記者陸運鋒／台北報導〕遭通緝的巫姓女子與楊姓男友人在新北市中和區私設毒品分裝場，並在網路兜售二級毒品喪屍煙彈及安非他命，永和警分局接獲線報進行跟監蒐證，於上月底將2人逮捕，查扣大批依托咪酯原料、電子煙原油、注油器等證物，黑市價格逾360萬元，詢後移送偵辦。

永和警分局調查，36歲巫女的丈夫因涉犯毒品案件，於2月初時發監執行，因此留下依托咪酯、安非他命等毒品，由於她去年才生下男嬰沒有工作，於是找來38歲楊姓友人合作，協助將毒品分裝、運送，自己則負責在網路Line群組聯繫接洽，客戶皆是老朋友一個拉一個，2個月獲利約6、70萬元。

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警方表示，接獲此案線報後，發現巫女去年12月遭台北地檢署發布毒品通緝後，便流竄全台各地，近期則出沒在新北中和區，立即成立專案小組並報請新北地檢署指揮偵辦，連日進行跟監蒐證後，上月底見時機成熟持拘票、搜索票，於中和區景安路逮捕巫女及楊男。

據指出，專案小組隨後將2嫌帶往巫女位在中和中山路二段住處搜索，查扣依托咪酯原料151公克、電子煙原油3瓶、依托咪酯煙彈成品、注油器、荔枝香精油、電子煙主機及安非他命13公克，警詢後，將2嫌依毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第二級毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源。

警方表示，原本喪屍煙彈1顆黑市價格約1500元左右，在政府大力掃蕩之下，目前已攀升至1顆3000元，而此次查獲的依托咪酯原料，粗估可製作約1200顆喪屍煙彈，換算黑市價格逾360萬元，將持續刨根溯源，展現打擊毒品犯罪決心。

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警方查扣依托咪酯原料151公克、電子煙原油、依托咪酯煙彈成品、注油器、荔枝香精油、電子煙主機及安非他命13公克。（記者陸運鋒翻攝）

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