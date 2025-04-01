「溫柔助理」騙走500萬！台中退休男險再噴400萬 家人急報案

警方當場逮捕許姓女車手。（警方提供）

2025/04/01 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市已退休6旬郭姓男子，近期誤信假投資廣告認識一名「溫柔助理」，對方每日噓寒問暖讓郭男卸下心防，沉迷「當沖賺快錢」短時間竟砸下500萬給對方作為投資之用，上月底時郭又要面交400萬元，幸家人即時報案，警方當場逮捕涉案許姓女車手，阻止郭男進一步損失，許女也遭檢方聲押獲准。

台中市第二分局今天說明案情指出，郭男透過臉書接觸到投資訊息，誤信「低風險、高報酬」的投資廣告，與自稱「溫柔助理」的詐團成員建立信任關係，對方每日關心問候、噓寒問暖，營造親密氛圍，讓郭男逐漸放下戒心，隨後，對方即誘導郭男下載假投資APP，聲稱透過當沖操作能獲取高額報酬。

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在多次「假獲利」嚐到甜美果實影響下，郭男深信不疑陸續投入大量資金，陸續交付高達500萬元給詐團，但詐團得手後仍不滿足，再次要求郭男交付400萬元儲值金，所幸家人察覺有異趕緊報案，警方獲報後縝密部署，上月25日下午在台中北區某民宅外埋伏。

當郭男將400萬元交付給一名許姓女車手（61歲）時，員警當場衝出成功逮人，並查扣大批贓款與收款單據等犯罪證物，阻止郭男進一步損失，落網許女辯稱，她是接獲社群中「寶貝老公」邀請，負責收款與轉交現金工作，但尚未領取酬勞便在面交現場遭員警查緝，全案詢後依詐欺罪送辦後，檢方聲押許女獲准。

第二分局長鍾承志提醒民眾，詐騙手法層出不窮，常以「小額投資、低風險高報酬」吸引被害人，實則利用虛假投資平台詐財，並呼籲民眾提高警覺，遇到疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線，或向當地派出所求助，警方將持續加強打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全，避免更多人落入詐騙集團的陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣大批贓款與收款單據等犯罪證物。（警方提供）

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