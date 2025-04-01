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    宜蘭三星大洲橋3車相撞 猛烈撞擊車體重創 4傷送醫

    宜蘭三星大洲橋上今天上午發生2輛轎車及1輛微型電動二輪車相撞事故，造成4人受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭三星大洲橋上今天上午發生2輛轎車及1輛微型電動二輪車相撞事故，造成4人受傷送醫。（圖由警方提供）

    2025/04/01 12:49

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉大洲橋上今天（1日）上午發生2輛轎車及1輛微型電動二輪車相撞事故，造成4人受傷送醫，駕駛、騎士接受酒測均無酒精反應，排除酒後肇事，車禍原因尚待釐清。

    三星警分局上午7點44分獲報，直指轄區大洲橋上發生交通事故，隨即派員處理，根據初步調查，事發當時，23歲林姓男子駕駛轎車由大洲往員山方向行駛，行經大洲橋時，與對向車道58歲男子所開的轎車、17日歲蔡姓少年騎乘的微型電動二輪車相撞。

    3車相撞的撞擊力道大，車子嚴重受損，宜縣消防局出動救護車，將林男、鐘男及車內1名乘客、蔡姓少年等4名傷者送醫，經過治療都無生命危險，車禍發生時適逢上班尖峰時段，大洲橋一帶交通一度打結。

    三星警分局呼籲用路人駕駛車輛應減速慢行，遵從標誌（線）規定，切勿違規，以維護自身及其他用路人安全。

    宜縣消防局人員將傷者送上救護車載到醫院就醫。（圖由警方提供）

    宜縣消防局人員將傷者送上救護車載到醫院就醫。（圖由警方提供）

    事發當下因猛烈撞擊造成車體嚴重受損。（圖由警方提供）

    事發當下因猛烈撞擊造成車體嚴重受損。（圖由警方提供）

    三星鄉大洲橋車禍發生時適逢上班尖峰時段，一度導致交通打結。（圖由警方提供）

    三星鄉大洲橋車禍發生時適逢上班尖峰時段，一度導致交通打結。（圖由警方提供）

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