婦餵浪浪聽到BB槍響貓還跛腳、撿到塑膠子彈 新北警、動保調查

新北市三重重劃區一帶，最近被愛貓人士發現不明人士持BB槍射貓，警方三度到場未發現，會同動保處追入是否涉及動保法。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/01 14:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一名愛貓婦人到公園餵貓時，聽見附近不明人士射擊BB槍聲響，兩度報警到場均未發現，陳婦第三度報案，指稱看到流浪貓腿部受傷，附近撿到塑膠子彈，自己也險些遭射中，警方受理陳女報案、加強案發處附近巡邏因應；至於有無違反動物保護法，正會同動物保護防疫處誘捕貓隻，釐清是否遭射傷虐待，再依動保法送辦。

三重區愛貓陳姓婦人上月31日凌晨到三重分局重陽派出所報案，指稱她在29日晚間，到三重集仁街一處停車場對面餵流浪貓時，看到流浪貓走路一拐一拐，附近地上也撿到疑似BB彈，懷疑不明人士虐貓，雖未目擊，希望警方加強巡查。

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警方受理後，確認陳女與2月間上午7時許、3月初凌晨4時許到場餵流浪貓時，曾報案疑聽到不明人士射擊BB槍聲響，員警到場陪同查看，發現週遭大樓林立，沒發現可疑人士及受傷貓隻。

三重分局表示，警方依規定受理這件疑構成動保法，針對不明人士疑持BB槍不當射擊行為，本分局另依違反妨害秩序罪偵辦；警方說，已成立專案小組，加強查證民眾提供事證、調閱監視器，針對違序行為，依法究辦。

警方透露，礙於該案浪貓尚未捕獲，刻由動保處提供誘捕籠，待捕獲後，動保處先行檢視傷勢、查明受傷原因，判斷是否構成動保法情形。

新北市三重重劃區一帶，最近被愛貓人士發現不明人士持BB槍射貓，警方三度到場未發現，會同動保處追入是否涉及動保法。（記者吳仁捷翻攝）

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