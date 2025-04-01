太魯閣號事故包商李義祥二審開庭 被害家屬主張肇事逃逸請求重判

四年前0402台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死悲劇，花蓮高分院在0402週年前夕針對包商李義祥涉犯過失致死等罪進行二審的開庭。（資料照）

2025/04/01 14:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕四年前0402台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死悲劇，包商李義祥涉犯過失致死、政府採購法等罪，一審遭花蓮地方法院判7年10個月，但肇事逃逸部份無罪，花蓮檢方上訴，花蓮高分院在0402前夕舉行第二次審理庭，律師及被害家屬極力主張李義祥事發當時不作為的旁觀應有肇事逃逸罪嫌，請求法院重判。

李義詳一審判決在2022年11月11日宣判，一審判決指出，包商李義祥涉犯過失致死、違反政府採購法，合併執行7年10個月，移工華文好獲判無罪。由於被告人數及受害家屬人數眾多，審理過程相當耗時，李義祥、移工華文好在0402前夕出席第二次審理庭，兩人在法庭上都由律師代表發言。

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代理被害家屬的律師之一陳孟秀主張說，肇事逃逸罪該條的立法理由，是「為維護交通安全，加強救護，減少被害人之死傷，促使駕駛人於肇事後，能對被害人即時救護。」但從當天所有證據顯示，李義祥沒有第一時間打電話給119報案，甚至離開現場到邊坡上方像個路人什麼都沒有做。

陳孟秀說，李義祥在第一時間什麼都沒有做，沒有積極的對被害人即時救護，減少被害人的死傷，花蓮縣消防局在事故發生7分鐘後才接到報案，這段時間，李義祥是最清楚現場發生什麼事情、事故地點在什麼地方的人，但他什麼都沒有做，沒有打給119、110報案，如果能早一點報案，是否有些人可能有機會被救回來？

另名家屬代理的律師鄧湘全則是希望法官能朝向「不作為殺人罪」方向重判李義祥，律師主張，從調查報告中可以知道李義祥的吊卡車滑落鐵軌後到列車撞擊仍有1分30秒，李義祥在這段時間完全無作為，調查報告中對於事實認定也有錯誤，完全沒有鑑定若能早一分鐘通知，列車的動能可以降低多少？「能少死一個都是對家屬的救贖」。

現場除了代理的律師發言，也有30多名被害家屬及關係人到庭參與審理，部份家屬也陸續表示意見，時間過了四年，許多家屬講到關鍵時刻還是哽咽、不斷拭淚，相當悲痛難過，甚至有被害家屬至今仍不敢再搭台鐵列車。法官在聽取各方意見後，約定下次開庭時間。

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