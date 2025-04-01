擔心老爸被哥哥打死 弟弟偷裝針孔蒐證

謝姓男子擔心老爸被哥哥打死，偷裝針孔蒐證判無罪。示意圖（資料照）

2025/04/01 13:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕謝姓老翁被同住的二兒子和兒媳施虐，老三得知此事後，偷偷在老爸家裡裝針孔攝影機蒐證，二哥不爽提告，但法官認為老三的行為「具備正當性」，判他無罪。

判決指出，2023年9月，謝姓老翁確診武漢肺炎，與莊翁同住的二媳婦向解說醫學知識時，謝翁疑似耳背，覺得二媳婦對他不禮貌，於是出手呼了二媳婦一巴掌，二媳婦受委屈向丈夫訴苦，謝翁的二兒子竟到父親房間裡算帳，出腳把老爸踹倒，又打了他三、四下，謝翁被打後覺得是「家內事」，沒有報警只向老三說自己被打。

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三兒子得知此事後，把針孔攝影機裝在老爸的房間裡蒐證，後來發現老爸比較常時間在客廳活動，於是把針孔攝影機移到客廳酒櫃隱密處，二哥事後發現自己被偷拍，氣得提告妨害秘密罪。

高雄地方法院審理時，謝家老三坦承裝設針孔攝影機，但辯稱是得知老爸被施暴，經父親同意後才裝設攝影機，目的是為了保護父親及蒐證，且都是在父親生活空間使用，沒有刻意要拍攝二哥和二嫂的隱私。

法官認為，妨害秘密罪須以「無故」竊錄他人非公開活動為要件，而謝男的行為屬於保護父親的正當行為，並未無故侵害他人隱私，且針孔攝影機裝設的位置，並未刻意針對二哥、二嫂的私人空間，手段適當，符合比例原則，其行為具備正當性，因此判謝男無罪，可上訴。

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