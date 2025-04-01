詐團首腦妻竟有共犯口卡照片 台中2律師被控洩密無罪確定

針對詐欺集團主嫌竟然有共犯的口卡照片，中檢認定兩位律師洩密，但高等法院台中分院見解與一審相同，判決兩位律師無罪確定。（記者張瑞楨攝）

2025/04/01 13:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於2022年間偵辦詐欺集團刑案，陳姓主嫌委任林姓律師與謝姓女律師辯護，檢方卻查出陳男的妻子方姓女子，不但得知偵查機密，而且手機內還有同案費姓女共犯（被告）的口卡照片，認定兩位律師洩漏偵查機密，依洩漏國防以外之秘密罪起訴，台中地院一審認為，方女前後供詞不一，且方女是在檢察官偵訊時，因擔心被咎責偽證罪，因此附和檢察官的敘述，判決兩位律師無罪，台中高等法院二審今天仍維持無罪判決，全案判決確定。

台中地檢署於去年起訴指控，中檢偵辦詐欺集團案，2022年9月19日拘提陳姓嫌犯等9人，其中，陳姓被告與費姓女被告2人被交保，其餘聲請羈押獲准，同年11月29日，檢方再度拘提陳、費等另一被告共3人，聲押並禁止通信接見，卻被台中地方法院駁回，後經中檢抗告2次，至2013年2月17日獲准羈押，陳男委任林、謝兩位律師辯護。

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檢方起訴指出，林律師於陳男羈押前後，透過LINE等軟體，告知方女有關陳男涉入詐欺案的同案被告費女等人，已經指認陳男是犯罪集團負責人等偵查秘密，2023年2月17日陳男被羈押後，方女到林律師的法律事務所，與謝律師會談，謝律師竟提供陳男詐欺案的電子卷證給方女瀏覽，並告知同案被告費女等人，已經指證陳男是犯罪集團負責人，方女並翻拍電子卷證中，關於費女的口卡相片，檢方認定這兩位律師，觸犯刑法第132條的非公務員洩漏國防以外之祕密罪而起訴。

台中地方法院審理時，兩位律師都否認檢方上述指控，林律師辯稱，他沒有聯繫方女，方女得知的偵查內容，在中檢抗告書中都有記載，抗告書並寄到陳男住處，方女是看到抗告書得知共犯指證陳男，他的律師事務所並未取得陳男詐欺案電子卷證，無從提供給方女拍攝費女的口卡照片，謝律師則辯稱她沒有參與陳男的羈押程序，也沒看過卷證，方女拍攝費女口卡照片時，她不在場。

法官認為，方女偵查中證稱，林律師有提到費女指認陳男部分，謝律師給她看電腦檔卷宗，告訴她費女等人指認陳男，但方女又於台中地院審理時說，丈夫陳男未被羈押前，家裡收來檢方抗告書時，她就知道丈夫陳男被共犯指認一事，兩位律師雖有提到這件事情，但不算是跟她講，是律師跟陳男講電話時，她聽到的，法官認為方女供述前後不一，真實性及憑信性有疑。

法官並認為，方女於台中地院審理時作證說，因丈夫陳男收到抗告書，故得知詐欺案內情，此說堪可採信。

另外，方女手機內的費女口卡照片，方女原本宣稱是謝律師提供卷宗給她翻拍，之後改口說是另一名證人提供，法官勘驗方女偵訊筆錄錄音，檢察官詢問方女，是否謝律師提供？方女答覆說，她不是很確認，檢察官又說，「妳不要這樣子講啦，妳這樣講，我可能辦妳偽證喔」，方女答覆「沒錯」，法官認為，方女擔心受偽證罪責，附和檢察官的敘述，判兩位律師無罪，中檢上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，判決無罪確定。

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