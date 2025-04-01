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    拚大甲媽遶境連3年不打架 彰警「鐵拳部隊」42高手出馬

    大甲媽遶境彰縣連2年未衝突，今年將再度由縣警局機動應變隊長林世明（右）領軍維安。 （資料照）

    大甲媽遶境彰縣連2年未衝突，今年將再度由縣警局機動應變隊長林世明（右）領軍維安。 （資料照）

    2025/04/01 12:47

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽遶境進香將於5日南下彰化縣境，由於連2年遶境彰化縣未發生暴力衝突，縣警局有「鐵拳部隊」稱號的機動應變隊今年再度出馬，將由訓練科長林世明率42名柔道、跆拳道高手出馬，打擊尋釁滋事分子，遏阻暴力行為，讓遶境活動和平圓滿進行。

    今年大甲媽4月4日起駕，預計5日下午經由大度橋進入彰化市，易發生衝突地點有彰化市民生地下道、永樂街天后宮、員林與北斗等處，返程潛在衝突地點則是彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路與中山路等。

    縣警局機動應變隊將於明天（2日）實施演練，包括列陣隊形、前進隊形與警戒逮捕隊形。演練內容，則是由員警扮演「信眾」模擬兩派不同人馬搶轎叫囂與衝突，機動應變隊立即變陣將雙方隔開，並對帶頭滋事者展開逮捕，防止衝突擴大。

    林世明指出，機動應變隊前年首度成軍，前年與去年都未發生暴力衝突，今年由警察局長陳明君指示再次組成，由縣警局常訓技術教官、助教及特殊任務警力（霹靂小組）聯合編組共有42人，所有成員本身除皆具備柔道、跆拳道及擒拿逮捕術等戰技，並皆配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等，足以應付隨時發生的暴力事件，將滋事分子繩之以法。

    大甲媽連2年遶境彰化，縣警局機動應變隊全員出動維安。 （資料照）

    大甲媽連2年遶境彰化，縣警局機動應變隊全員出動維安。 （資料照）

    彰化縣警局「機動應變隊」由42名身懷絕技的幹部組成，由訓練科長林世明（左1）領軍。（資料照）

    彰化縣警局「機動應變隊」由42名身懷絕技的幹部組成，由訓練科長林世明（左1）領軍。（資料照）

    大甲媽遶境彰化市民生地下道，彰化縣警局「機動應變隊」出動維安。（資料照，警方提供）

    大甲媽遶境彰化市民生地下道，彰化縣警局「機動應變隊」出動維安。（資料照，警方提供）

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