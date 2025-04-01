少女在家洗香香 鄰居阿伯把空拍機飛到她窗口

高雄殆少女洗完澡後發現窗口竟有空拍機出沒。示意圖（資料照）

2025/04/01 11:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住鳳山的少女小芙（化名）洗完澡後在房間裡穿衣服，窗外竟飛來一台空拍機，小芙擔心自己春光外洩向家人告狀，家人報警後，警方循線找到住在隔壁的劉姓男子，確認空拍機是他所使用，但因找不到少女被偷拍的證據，檢方偵結後處分劉男不起訴。

檢方指出，去年10月1日晚上9點多，小芙在家洗澡後光溜溜走回自己房間準備穿睡衣，她突然聽到螺旋轉動的聲音，她四處查看，只聽到聲音從窗外傳來，但並沒有發現空拍機的形蹤；幾天後，小芙又是洗完澡走回房間，這次她看到空拍機停在窗口，她向空拍機比中指，空拍機就飛走了。

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小芙向家人告知疑似有空拍機偷拍，家人立即報警處理，警方獲報後展開追查，發現空拍機是隔壁的56歲劉姓男子所操作，警方拿著搜索票到劉家蒐證時，發現空拍機已經摔壞，劉男的手機裡也沒有小芙被偷拍的影像畫面。

雄檢偵查時，劉男喊冤，稱自己只是把空拍機當成搖控飛機在玩，沒有把手機連結上即時觀看功能，更沒有開啟錄影模式；由於警方並未取得劉男偷拍少女的事證，檢察官偵結後認定罪證不足，偵結處分劉男不起訴。

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