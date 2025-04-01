國道狂飆142公里被扣牌 駕駛竟反控警察測速器不準

吳男宣稱自己定速器設置140公里卻沒警告，反控警察的測速儀器不準確，法院判決敗訴，圖為國道10號燕巢路段。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

2025/04/01 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓男子駕車行經國道10號燕巢路段，被警方拍到時速142公里，處罰鍰並吊扣車牌6個月，吳男提行政訴訟，他指自己在車上裝定速器，並定速在時速140公里，被拍照時，定速器沒有警告超速，顯示是警方測速儀器不準確，應撤銷罰單與處分，台中高等行政法院高等庭認為，測速器檢驗合格，吳男沒有提出測速儀器不準確的證據，不能推翻測速結果，判決他敗訴確定。

判決書指出，吳男駕駛轎車於去年（2024年）2月9日上午10時許，行經國道10號西向15.9公里處（燕巢路段），被國道公路警察局第五公路警察大隊用雷射測速器，拍到時速142公里，警方依違反「道路交通管理處罰條例」的「行車速度超過規定之最高時速40公里」開出罰單，可處6000至3萬6000元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，吳男針對吊扣汽車牌照6個月，提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

吳男指出，他知道超過時速40公里，須要扣車牌的規定，會造成他很大困擾，因此他使用定速器，並定速在時速140公里，行經上述路段當時，定速器沒有警告，顯然車速並未超過時速140公里，與警方認定的時速142公里不符，他質疑警方的測速儀器有誤差，扣車牌會影響他的生計，聲明將測速器送經濟部標準檢驗局之後再判決，且撤銷罰單與扣牌6個月等處分。

台中高等行政法院高等庭認為，警方開罰單測速採證照片顯示，該路段限制速度是100公里，拍攝的吳男轎車車尾時速是142公里，測量距離是85.8公尺，警方也提出雷射測速儀檢定合格證書，該雷射測速儀是經財團法人工業技術研究院檢定合格，有效期限為2024年4月30日，尚在有效期限內，該測速儀的精準度應毋庸置疑。

法官強調，吳男並未提出證據證明測速儀器有何失準，自難以儀器本身可能存有法定的誤差值，就推翻經國家委託檢定合格雷射測速儀所測得的數值；且檢視測速採證照片，員警是對準吳男轎車車尾位置測速，操作沒有不當之處，吳男轎車測得的時速142公里屬實，判決他敗訴，全案判決確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法