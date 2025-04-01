駕駛貨櫃車上國道滑手機連續追撞前車 運將挨告賠慘了

羅男駕駛貨櫃車上國道因滑手機失神連續追撞前車釀禍，挨告判賠212萬多元。（資料照）

2025/04/01 11:26

〔記者李立法／屏東報導〕羅姓男子受貨運公司委託駕駛貨櫃車運送貨物，卻在國道上因低頭滑手機失神連續追撞前車釀成事故，導致貨運公司受到嚴重損失，遂向羅男提告求償，羅男雖辯稱是煞車故障所致，但法官並不採信，判羅男應賠償貨運公司212萬多元，可上訴。

貨運公司主張，該公司與羅男簽定承攬契約，由羅男駕駛該公司曳引車運送貨物，羅男2年多拉貨櫃上國道時，因低頭滑手機未注意前車狀況，連續追撞前方3部車輛，導該公司曳引車毀損，並造成營業損失，還要支付拖吊費、車損賠償金等，共253萬多元，羅男應負起賠償責任。

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羅男則主張，他駕駛該曳引車時，即發現車輛板台煞車出現問題，並向貨運公司反映，但該公司遲遲未進行維修，仍要求他需按時駕車載運貨物，導致事發當時，因板台煞車系統無法正常運作，煞車不及才追撞前方車輛。

屏東地院檢視行車記錄器後，認為羅男確實在國道行駛中操作手機，視線明顯脫離車道狀況，致發現前方堵塞時煞車不及釀成事故，倘如羅男所說出發時就查覺煞車有問題，斷不可能安全行駛如此長距離，直到國道上才出車禍，可見羅男是臨訟卸責詞，無從採信，審酌全案情狀、曳引車殘值及營業損失等，羅男應支付貨運公司212萬多元。

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