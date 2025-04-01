飯店頂樓冒「藍白煙霧」伴隨爆炸聲 原來是新生兒「性別趴」放煙火

民眾在飯店頂樓辦性別趴，違規施放的升空類煙火。（消防局提供）

2025/04/01 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區五權路上一間飯店頂樓，昨（31）日下午突然竄出白色與藍色煙霧，並伴隨爆炸聲響，附近民眾以為發生火警緊急撥打119報案，消防局獲報大陣仗趕往，原來是民眾在辦新生兒性別趴，卻因未依規定施放升空類煙火，所幸虛驚一場，但消防局仍依相關規定舉發開罰。

台中市消防局昨下午3點多接獲110轉報，民眾當時在住家5樓聽到爆炸聲察看，赫見五權路上某飯店頂樓冒出白色及藍色煙霧，擔心發生火警報案，消防局立即派遣中區及中港分隊，出動6車13人出勤趕往時，大量消防車與警車停在飯店門口，讓不少路過民眾駐足圍觀，甚至以為是飯店發生重大事故。

請繼續往下閱讀...

儘管外觀無異狀，但消防人員為求謹慎，仍進入頂樓查看，結果發現現場約20人正在舉辦一場「性別趴」，並施放煙火來揭曉新生兒性別，因煙火產生大量煙霧及爆炸聲，才讓鄰近住戶誤以為飯店失火，經調查發現，該派對在飯店頂樓施放升空類煙火，距離建築物僅5公尺，明顯不符合安全距離要求。

且此案於施放爆竹煙火時未依其產品使用說明，違規事實明確，已通知30多歲男性行為人製作談話筆錄，並開立舉發單，消防局指出，依照《台中市爆竹煙火施放管制自治條例》第6條及《爆竹煙火管理條例》第17條規定，可依同條例第29條第1項規定處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

據了解，性別派對（Gender Reveal Party）在國外盛行，通常會以粉紅色、藍色的煙火，或氣球來公布寶寶的性別，現場賓客透過顏色來猜測新生兒是男是女，氣氛熱鬧非凡，然而，這場派對卻因施放煙火違反相關法規，踩到紅線變調。

消防局人員現場拾得一大袋煙火空殼，已通知行為人到案調查。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法