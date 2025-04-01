害9月男嬰撞頭腦水腫 保母竟還告家長誹謗被判4年定讞

蕭姓保母害9月男嬰撞頭腦水腫，竟還告家長誹謗，二審判4年，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2025/04/01 12:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市南港區領有保母證照的63歲蕭姓保母，受託照顧不到9月大的男嬰，短短8天竟使男嬰疑遭不當照料導致腦水腫，併發癲癇、腦萎縮、視皮質失明，一審原依業務過失傷害致重傷罪對蕭判刑1年6月，二審改認定她犯下成年人故意傷害兒童致重傷罪，且她被揭發後還控告家長誹謗罪，未見悔意，加重改判4年徒刑；最高法院駁回蕭婦上訴定讞。

判決指出，蕭婦自2019年2月11日起受託照顧男嬰，卻疏於保護嬰兒頭部，導致腦部遭重力撞擊，致左側硬腦膜下血腫、併發腦病變、癲癇、腦部萎縮」，導致動作發展遲緩、視皮質失明、水腦症。

請繼續往下閱讀...

嬰兒父親後來見小孩返家有叫不醒且四肢癱軟的情況，緊急送醫急診並經轉送馬偕醫院、台大醫院，才知小孩受害，由嬰兒母親報警處理。蕭婦供稱，當下餵食嬰兒時，嬰兒忽然往後仰，頭部碰到安全軟墊，當下有哭並嘔吐。

檢方認為，無論嬰兒頭部的傷是否因為搖晃或撞擊造成，均是在托育期間發生，因此屬蕭婦未盡照料注意義務，且嬰兒事發前身體並無異樣，診斷證明書也記載嬰兒腦部出血非自身疾病造成，腦部傷勢並已達身心障礙程度，依過失傷害致重傷罪起訴蕭婦。

刑事一審士林地院指蕭婦受託代為照顧嬰兒並收取報酬，卻未善盡義務防止嬰兒受傷，見嬰兒傷後又未立即送醫，並考量嬰兒因為蕭婦的疏失而需面對漫長且艱辛的復健之路。

且嬰兒雙親不僅無法見小孩正常發育，更要耗費時間、精力、金錢在旁協助、陪同等，雙方未達成和解，依業務過失傷害致重傷罪對蕭判刑1年6月。

二審高等法院依證據改認定蕭婦犯成年人傷害兒童之身體致重傷罪，並指蕭婦不僅未道歉，還對嬰兒的家長提出妨害名譽告訴，加重改判至4年徒刑。最高法院維持二審認定，判4年定讞。

民事求償方面，一審士林地院今年2月判蕭婦應賠償嬰兒的終身醫療、看護費等1111萬餘元、其父母各150萬元慰撫金，共1411萬餘元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法