國道酒駕逆向擊落2車 83歲翁挨罰送辦

彭姓老翁酒後駕車於國道逆向。（圖由警方提供）

2025/04/01 11:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕83歲彭姓老翁，前日凌晨開車於國道逆向行駛，先與30歲顏姓女子駕駛的汽車碰撞，另一輛汽車駕駛58歲高姓女子為了閃避也撞擊護欄而受傷。國道警方獲報，將彭男攔下，測得他酒精呼氣值0.22 mg/L，除依規定舉發彭男3萬元以上12萬元以下罰鍰並吊扣汽車牌照2年外，並依涉嫌公共危險罪，將彭男移送苗栗地檢署偵辦。

國道二隊警方今（1）日表示，警方於3月30日凌晨4點許獲報，指國道一號南向125公里苗栗頭屋路段，有一輛汽車逆向行駛於內側車道，派遣造橋分隊員警前往。

請繼續往下閱讀...

經警方將該輛逆向汽車攔下，查出駕駛為83歲彭姓老翁，於頭屋交流道進入南下車道逆向於內側車道行駛，先與顏女駕駛汽車發生碰撞，接著另一輛汽車駕駛高女為了閃避，也失控擦撞內側護欄而受傷送醫。

警方測得彭男的酒精呼氣值為0.22mg/L，除依據道路交通管理處罰條例第35條規定舉發彭男3萬元以上12萬元以下罰鍰並吊扣汽車牌照2年外，並依涉嫌公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

國道二隊呼籲用路人行駛高速公路請依標誌標線號誌行駛，注意各匝道出入口之車道標線及禁制標誌，切勿逆向行駛。並務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖酒駕上路，害人又害己。

國道警察將彭姓老翁帶下車。（圖由民眾提供）

彭姓老翁駕車於國道內側車道逆向行駛。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法