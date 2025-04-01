鬧區撒10萬現鈔爆推擠瘋搶 網紅R哥涉公共危險緩起訴

網紅「Mr.R（R哥）」在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶。（圖擷自IG）

2025/04/01 10:54

〔記者王定傳／台北報導〕網紅「Mr.R（R哥）」去年5月10日晚間11時許，在北市信義區微風南山廣場舉辦撒錢活動，手持噴鈔機，噴了10萬元現鈔，現場湧入大批群眾推擠搶錢；台北地檢署認定本名林德柔的R哥觸犯公共危險罪章中的「以他法致生公眾往來危險」罪，考量他無前科並坦承犯行，因立即中止未造成人員傷害，予以緩起訴，期間1年，並命他向公庫支付15萬元及接受法治教育1場次。

檢警調查，在IG擁有20萬粉絲的「Mr.R（R哥）」，先是在IG及Threads上預告要在信義微風南山廣場發起「撒錢活動」，去年5月10日晚間11時許，就帶著噴鈔機，向在場民眾噴撒10萬元現鈔，致在場民眾爭相推擠撿取。

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當時R哥號稱吸引3000人參加，轄區北市警信義分局據報派員到場，為免發生踩踏意外，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序，幸未發現有人受傷。

檢方考量，R哥無前科、坦承犯行、態度良好，且因立即中止而未造成他人員傷害，予以緩起訴，期間1年，並命他向公庫支付15萬元及接受法治教育1場次。

檢警調查，當晚警方介入後，另一名網紅反骨男孩「培根」饒培生，也向空中撒千元玩具紙鈔，因而被法辦；事後有民眾因此發文抱怨竟然撿到「假鈔」，Mr.R為此發限時指，假鈔是「培根」發的，同時貼出培根影片證明，並強調自己當晚總計發了10萬元。

檢方認為，「培根」是在R哥撒錢活動結束後到場撒玩具鈔，依現場影片來看，「培根」並無任何大肆叫囂號召民眾行為，他確實只是利用R哥舉辦活動後，殘餘現場人氣自行娛樂，未造成群眾危險情狀，予以不起訴處分。

網紅Mr.R（R哥）。（翻攝自@mr.r.bro IG）

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