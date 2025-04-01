鍾文智案》週刊報導電話紀錄造假 高院：未造假勿妄加臆測

股市聞人鍾文智。（資料照）

2025/04/01 11:07

〔記者楊國文／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作TDR被判刑確定卻落跑遭通緝，衍生出承審的高院合議庭未正式製作裁定書、未送達檢察官等辦案疏失，高院昨將審判長邱忠義、受命法官陳勇松送交法評會評鑑，詎料，某週刊昨深夜竟報導高院合議庭聯擊檢方的電話紀錄造假，第二個版本比第一個版本多了「不予延長科技監控設備」，明顯甩鍋給檢察官，高等法院今上午澄清並無偽造情形，請勿妄加臆測。

某週刊昨晚報導稱，高院在通知詢問檢方關於擬將鍾文智加保2千萬、不予延長科投設備監控等意見的電話紀錄時，出現2個不同版本。第1個版本只記載「擬增加保金2千萬元」，檢方表示沒有意見，尊重釣院決定，但鍾文智落跑後，檢方發現，高院電話紀錄竟出現不同版本，多出「不予延長科技監控設備」的文字，仍記載「檢方沒有意見，尊重釣院決定」。

請繼續往下閱讀...

由於檢察官未接到此電話，也不可能表示「沒有意見」，週刊報導質疑高院明顯造假，目的在甩鍋給檢察官。

高院今天上午澄清並無造假情事。高院說明，合議庭法官陳勇松去年10月9日開庭詢問檢察官、鍾文智及辯護人後，擬以增加保證金方式替代不予延長科技設備監控期間， 故指示書記官電詢檢察官及辯護人意見，書記官乃依指示辦理。

高院指出，高院書記官致電高檢署承辦書記官時，詢問「本院擬增加保金2000萬元，不予延長科控設備監控，檢察官有無意見？」，但在製作電話紀錄時，僅記載「本院如增加保證金2000萬元，檢察官有無意見？」，而未記載「不予延長科控設備監控」的文字，受命法官陳勇松未仔細核閱即批示附卷。

本案經最高法院判決鍾文智累計刑期30年5月徒刑定讞後，受命法官陳勇松整理卷證時，發現該電話紀錄內容不完整，乃請書記官回憶當時和高檢署書記官實際詢答情形，經書記官確認其詢問內容確實為「本院擬增加保金2000萬元，不予延長科控設備監控，檢察官有無意見？」後，才依實際情況「再製作」電話紀錄，並抽換原電話紀錄，絕無週刊所稱偽造情事，請勿妄加臆測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法