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    首頁　>　社會

    女子借宿姊姊家 遭前姊夫陽台偷拍洗澡

    苗栗地方法院依犯無故攝錄他人性影像罪，判處林男有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。 （資料照）

    苗栗地方法院依犯無故攝錄他人性影像罪，判處林男有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。 （資料照）

    2025/04/01 10:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕林姓男子離婚後仍與前妻同住，卻趁前妻妹妹小美（化名）作客借宿之際，持手機在陽台偷拍小美洗澡，當場被抓包，被報警送辦。苗栗地方法院依犯無故攝錄他人性影像罪，判處林男有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    小美於去年8月24日家族旅遊前一天，先與姊姊會合，並暫住姊姊與前姊夫家一晚。當晚10點多，林男見小美進入淋浴間洗澡，到陽台持手機從淋浴間與陽台間的透氣窗，攝錄小美洗澡過程。

    嗣因小美發現透氣窗上有手機鏡頭，大聲呼叫，小美的姊姊發現前夫林男躲在陽台偷拍，要求林男將手機交出，小美也報警處理，由警方依法送辦。林男坦承用手機攝錄小美洗澡影像，供自己觀賞。

    法官審酌林男未經小美同意，即無故以手機拍攝告訴人身體隱私部位之性影像，顯未能尊重他人身體之自主權利；惟念其犯後自始坦承犯行，迄今尚未與小美達成和解或賠償損害，衡以犯罪之動機、目的、手段、情節等一切情狀，依犯無故攝錄他人性影像罪，判處林男有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。

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