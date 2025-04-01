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    台中市東勢警分局張鈞萍及胡惠琦2女警 熱心尋人助人獲表揚

    東勢警分局新社所警員張鈞萍獲台中市警察局員警好人好事楷模表揚。（民眾提供）

    東勢警分局新社所警員張鈞萍獲台中市警察局員警好人好事楷模表揚。（民眾提供）

    2025/04/01 10:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢警分局新社分駐所警員張鈞萍及土牛派出所警員胡惠琦，榮獲台中市警察局員警好人好事楷模！2名女警因熱心協尋失蹤人口，警察局長公開表揚。

    今年2月，東勢警分局新社分駐所接獲桃園分局青溪派出所轉報，指蕭姓男子（25歲）失蹤需緊急協尋，警員張鈞萍獲報後察知蕭男手機最後發話地點位於新社區中興嶺附近，就到基地台附近搜尋，最後在華豐街一帶路旁尋獲蕭男的轎車，但蕭男眼神呆滯、精神恍惚，躺在車上，因當時天氣寒冷，張員擔心蕭男身體不適，立即通知119至現場協助救護，但蕭男不願就醫，執意要在車內休息。經員警不斷勸說，蕭男才配合警方返回派出所，並立即聯繫母親報平安。

    無獨有偶，土牛派出所警員胡惠琦，在今年2月11日時接獲勤指中心通報協尋失蹤人口，患有精神障礙的張姓男子獨自騎乘機車離家未歸，家屬報警協尋。

    胡員接獲通報後，即在豐勢路沿線巡視，惜均未發現張男蹤跡，因氣溫逐漸下降，胡員在晚上8時下班後仍擔心張男，就到豐勢路周遭路段繼續尋找，最終在經過東勢區第一橫街附近發現張男，並通知同事偕同將張男載回派出所。

    張鈞萍及胡惠琦2位女警熱心工作及助人，平時執勤遇到犯罪案件也毫無畏懼，讓人見識到女警堅強且溫柔助人的一面，充分展現為民服務精神及工作效率，因此獲選為今年2月台中市警察局員警好人好事楷模！

    東勢警分局土牛所警員胡惠琦獲表揚為台中市警察局員警好人好事楷模。（民眾提供）

    東勢警分局土牛所警員胡惠琦獲表揚為台中市警察局員警好人好事楷模。（民眾提供）

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