2女逛駁二玩滑板疑被偷拍 攝狼怪阿北辯街拍習慣

2女逛駁二玩滑板遭怪阿北偷拍，被害人在推特說被偷拍過程，意外釣出有女子控該處治安問題，表示有很多杯杯從後面偷拍短裙女。（取自網路）

2025/04/01 09:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄2名女子昨相約至駁二特區逛卻遇到怪伯伯，2人發現疑遭偷拍，而且覺得對怪阿伯的手機角度和位置很可疑，她觀察2、3秒，確認不對勁後馬上拿起手機反錄蒐證，鹽埕警方獲報趕往，查獲蔡姓男子（57歲）未經該2名女子同意，拍攝2人的身體及腿部，女子提起性騷擾防治法申訴，警方將男子帶返所偵辦，全案訊後依法移請裁處。

鹽埕分局今（1）日表示，昨午16時42分許接獲報案，指在輕軌駁二大義站旁，有2名女子遭男子偷拍，員警獲報後立即到場了解，一名57歲蔡姓男子未經該2名女子同意，拍攝兩人身體及腿部，女子向其提起性騷擾防治法申訴，警方受理處置。

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女子也在推特發文感謝員警，她表示2人相約到駁二吃飯、溜溜滑板車，結果遇到偷拍這件事，發生過程不到幾秒，對方逃跑，她們勇敢在後追邊大叫，請路人幫忙抓，並請旁邊的路人也幫忙報案，po文獲網友們大讚2女勇敢，竟也意外凸顯鹽埕區治安問題。

黃姓女子留言表示，那邊真的很多怪人會偷拍，某一次她跟老公去那邊逛街，就看到很多杯杯從後面偷拍短裙女生，還裝沒事，引發網友熱議。

警方表示，蔡男表示自己有街拍習憤，經檢視其手機相簿內，有2女的身體和腿部照，並沒有私密部位照，也沒有其他女子的照片，警方呼籲民眾應尊重他人隱私，避免未經同意拍攝他人，以免觸法。

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