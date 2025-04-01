犬隻掙脫牽繩咬傷社區女子臀部，飼主拘役再判賠。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/01 09:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓女子在社區中庭遛狗時，王姓男子的狗突然掙脫牽繩上前撲咬她臀部，吳女憤而求償15萬餘元，新竹地院刑事庭依過失傷害罪判王男拘役後，民事庭再判王男需賠償2萬餘元。

吳姓女子指控，前年4月23日下午3點半在新竹社區中庭遛狗時，遇到王男手拉犬隻牽繩遛狗，王男本應注意應握緊牽繩及配戴嘴套，避免犬隻掙脫牽繩脫離飼主控制，四處奔跑，以避免往來用路人危險或交通事故之發生，而依當時並無不能注意之情事，竟疏未注意握緊牽繩及配戴嘴套，致犬隻掙脫牽繫牽繩後，旋上前撲咬她，她因而受有臀部擦挫傷傷害。

請繼續往下閱讀...

吳女說因本事故所受損害，包含醫療費用7460元、未來心理諮商費用1萬8000元、交通費用1030元、7日不能工作之損失4944元、精神慰撫金12萬元，以上共計請求15萬1434元。

王男則說起初認為本件是意外，並願負全責，但後來發現本件係因原告自己抱起犬隻，造成犬隻驚嚇，始讓雙方飼養犬隻發生衝突。他認為吳女請求交通費用與身心科門診費用與本件無關，且傷害應不至於休養一週無法工作，且精神慰撫金請求過高。

刑事部分，新竹地院認定王男犯過失傷害罪，處拘役10日，法官認為吳女因王男過失行為而受傷害，堪認身心均受有痛苦，其自得請求被告賠償精神慰撫金。審酌王男未將犬隻管理、控制得當，以致引發此事，判賠精神慰撫金2萬元，加上醫療費用7460元共需賠償2萬7460元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法