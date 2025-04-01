為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    犬隻掙脫牽繩咬傷社區女子臀部 飼主拘役再判賠

    犬隻掙脫牽繩咬傷社區女子臀部，飼主拘役再判賠。（記者蔡彰盛攝）

    犬隻掙脫牽繩咬傷社區女子臀部，飼主拘役再判賠。（記者蔡彰盛攝）

    2025/04/01 09:12

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓女子在社區中庭遛狗時，王姓男子的狗突然掙脫牽繩上前撲咬她臀部，吳女憤而求償15萬餘元，新竹地院刑事庭依過失傷害罪判王男拘役後，民事庭再判王男需賠償2萬餘元。

    吳姓女子指控，前年4月23日下午3點半在新竹社區中庭遛狗時，遇到王男手拉犬隻牽繩遛狗，王男本應注意應握緊牽繩及配戴嘴套，避免犬隻掙脫牽繩脫離飼主控制，四處奔跑，以避免往來用路人危險或交通事故之發生，而依當時並無不能注意之情事，竟疏未注意握緊牽繩及配戴嘴套，致犬隻掙脫牽繫牽繩後，旋上前撲咬她，她因而受有臀部擦挫傷傷害。

    吳女說因本事故所受損害，包含醫療費用7460元、未來心理諮商費用1萬8000元、交通費用1030元、7日不能工作之損失4944元、精神慰撫金12萬元，以上共計請求15萬1434元。

    王男則說起初認為本件是意外，並願負全責，但後來發現本件係因原告自己抱起犬隻，造成犬隻驚嚇，始讓雙方飼養犬隻發生衝突。他認為吳女請求交通費用與身心科門診費用與本件無關，且傷害應不至於休養一週無法工作，且精神慰撫金請求過高。

    刑事部分，新竹地院認定王男犯過失傷害罪，處拘役10日，法官認為吳女因王男過失行為而受傷害，堪認身心均受有痛苦，其自得請求被告賠償精神慰撫金。審酌王男未將犬隻管理、控制得當，以致引發此事，判賠精神慰撫金2萬元，加上醫療費用7460元共需賠償2萬7460元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播