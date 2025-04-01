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    不滿擋道他開百萬休旅3連撞國產車洩憤 還波及特斯拉

    休旅車連撞國產車2次，不料過程中卻波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉，造成3輛車都受損。 （圖由民眾提供）

    休旅車連撞國產車2次，不料過程中卻波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉，造成3輛車都受損。 （圖由民眾提供）

    2025/04/01 09:03

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市一處停車場3月30日上演一場驚人撞車事件！1名黃姓男子在取車時疑不滿出入被1輛國產車擋住，氣得開市價逾2、300萬元的休旅車連撞2次，甚至在將車撞開後還倒車再撞1次，不料過程中卻波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉，造成3輛車都受損，國產車的葉姓男子與特斯拉車主都提告毀損，黃男則告葉男強制罪，警方已受理偵辦。

    彰化警分局根據監視器畫面調查，黃姓男子前天下午到彰化市曉陽路一處停車場取車，疑不滿前方1輛國產車擋住，讓他無法開出去，駕駛新車市價2、300萬元的休旅車往前暴衝，連續撞擊國產車2次，將國產車撞開，休旅車與國產車都受損，不料休旅車脫身後並未離去，反而是倒車再撞一次。

    國產車連續被撞擊3次，其中2次還波及到右側新車市價逾200萬元的特斯拉，造成3輛車都受損。黃男在撞車後還下車查看，國產車的車主趕來查看，發現轎車被撞當場傻眼。

    彰化警分局指出，黃男對葉男提告強制罪，葉男則對黃男提告毀損罪，特斯拉車主也提告黃男毀損罪，警方已受理偵辦釐清全案。

    休旅車連撞國產車2次，最後還倒車再撞1次，不料波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉，造成3輛車都受損。 （圖由民眾提供）

    休旅車連撞國產車2次，最後還倒車再撞1次，不料波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉，造成3輛車都受損。 （圖由民眾提供）

    休旅車（左）連撞國產車（中）2次，最後還倒車再撞1次，過程中卻波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉（右），造成3輛車都受損。 （圖由警方提供）

    休旅車（左）連撞國產車（中）2次，最後還倒車再撞1次，過程中卻波及一旁新車市價逾200萬元的特斯拉（右），造成3輛車都受損。 （圖由警方提供）

    休旅車連撞國產車2次，最後還倒車再撞1次，車身都受損。 （圖由警方提供）

    休旅車連撞國產車2次，最後還倒車再撞1次，車身都受損。 （圖由警方提供）

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