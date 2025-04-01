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    台東陵外役監獄深耕在地 認養鹿野鄉「犄角公園」

    在立委莊瑞雄（中）見證下，武陵外役監獄典獄長張龍泉（左）與鹿野鄉長李維順簽約，將維護犄角公園。（記者黃明堂攝）

    在立委莊瑞雄（中）見證下，武陵外役監獄典獄長張龍泉（左）與鹿野鄉長李維順簽約，將維護犄角公園。（記者黃明堂攝）

    2025/04/01 08:47

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東武陵外役監獄深耕在地，認養鹿野鄉「犄角公園」，昨天由立委莊瑞雄見證下，典獄長張龍泉與鄉長李維順簽約，立委陳瑩、法務部政務次長黃世杰及縣長饒慶鈴等人觀禮。張龍泉表示，武陵監獄為鹿野鄉的一份子，應盡一份彩妝之力。

    鹿野「犄角公園」是由農委會水保局與鹿野鄉公所聯手改造的生物多樣化的新景觀，其中融合了生態、觀光及農業共存的旅遊亮點。公園總面積遠遠超過2公頃的體驗園區，是要持續維護優質環境，人力上是一大困境。因此，此次認養計畫中由該監外役收容人負責維護工作，讓收容人步出社會走走出圍籬展現公益服務，在付出中體悟其責任與回饋的價值。

    鹿野鄉長李維順表示，該公園是當地居民與遊客日常休憩的重要場所，受限於人力與資源，維護工作時常面臨挑戰，特別感謝此次武陵外役監獄主動參與認養計畫，讓居民及遊客享受更舒適的公共空間。

    法務部政務次長黃世杰表示，犄角公園是原鄉民活動不可缺捨的一處日常，武陵外役監獄的認養是一份不可多得機會，不只是解決人力問題，而是建造收容人與社會接軌的契機，也是全民之福。

    張龍泉感謝鹿野鄉長給與武陵外役監獄希望工程，創造更多共榮、共享、共有及共好的社會效益與環境，武陵監將持續展現公益關懷，推動「犄角公園」環境永續發展，讓全民共享最大利益。

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