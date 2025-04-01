假釋第2天走錯包廂殺人 判賠家屬1628萬元

林男酒後走錯包廂起衝突殺人，被高雄高分院判決賠償死者家屬上千萬元。（記者鮑建信攝）

2025/04/01 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東林男假釋出獄2天到KTV唱歌，因酒醉走錯包廂起衝突殺人，被最高法院判處17年半定讞，高等法院高雄分院另判決他賠償1628萬元予死者父母。

2022年1月26日清晨5點多，被告林男與多名友人，到屏東某KTV唱歌飲酒作樂，席間林因酒醉走錯包廂，而與陳姓客人等人起衝突，涉嫌持刃長30公分、柄長11公分的西瓜刀揮砍，導致陳男傷重死亡，另有1人殘廢。

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屏東地院和高雄高分院依殺人、殺人未遂罪，分別判處14年4月、7年6月，併處執行刑17年6月，並因他有嚴重酗酒問題，服刑前須入相當處所，施以禁戒8個月。高雄高分檢不服上訴，要求改處無期徒刑，被最高法院駁回並定讞，已發監執行。

原告陳男雙親另提起附帶民事求償，要求林男共賠償精神撫慰金、扶養費、喪葬費等1908萬元﹔被告林男對於肇事責任不爭執，同意以對造方所提金額和解，但說沒有錢償還。

高雄高分院民事庭開庭調查後，扣除犯罪被害人補償金等，認為林男賠償1628萬元比較合理，可上訴。

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