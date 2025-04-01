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    首頁　>　社會

    陸軍砲兵夜店伸手襲胸 摸3秒判拘役30日

    台中陸軍劉姓軍人在夜店對女客人襲胸3秒，被判拘役30日。（記者陳建志攝）

    台中陸軍劉姓軍人在夜店對女客人襲胸3秒，被判拘役30日。（記者陳建志攝）

    2025/04/01 06:38

    〔記者陳建志／台中報導〕南投19歲劉姓男子去年11月在陸軍10軍團服役時，前往台中南屯X-Cube夜店與互不相識的甲女同桌飲酒，卻趁甲女不注意，將右手繞過甲女友人的肩膀，將手伸入甲女衣服內撫摸其左胸部3秒，性騷擾得逞，台中地院審理時劉男坦承犯行，但因甲女無意與其和解，依違反性騷擾防治法，判處拘役30日，可上訴。

    台中地檢署起訴指出，劉姓男子去年11月16日凌晨3點多，前往台中市X-Cube夜店與互不相識的甲女同桌飲酒，卻利用圍坐在包廂沙發區，將右手繞過甲女友人的肩膀，趁甲女來不及抗拒之際，將手伸入甲女衣服內撫摸其左胸部3秒，性騷擾得逞。

    檢方勘驗包廂監視影片，確認劉男將帶有白色手環的右手，伸入甲女衣服內撫摸其左胸部，遭甲女以右手阻擋其繼續撫摸，檢方依違反性騷擾防治法起訴。

    台中地院法官審理時，劉男坦承犯行，法官認為他未思尊重他人身體自主權，竟趁被害女子不及抗拒之際，以觸摸胸部方式性騷擾，對告訴人身心均產生負面影響，犯後雖坦承犯行度，並有意願賠償被害女子，不過女方無意願和解，判處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日。

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