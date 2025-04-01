掃墓燒冥紙火星飛散釀火災 男子觸法判拘役

掃墓季節公墓火警頻傳，消防隊員打火疲於奔命。示意照，與本新聞無關。（陳姓民眾提供）

2025/04/01 00:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕公墓火警頻傳，南投縣有民眾掃墓燒冥紙時，火星被風吹到鄰墓雜草堆引發火災，延燒面積200平方公尺，巡邏員警和公所管理員發現報案滅火外，也從起火點追查到李男燒冥紙的火星飛到鄰墓點燃雜草，南投地院以公共危險罪名判處拘役50日，宣告緩刑兩年，但要向公庫支付3萬元。

每到掃墓季節各地公墓火警就一天多起，消防人員滅火疲於奔命，多數公墓火警找不到釀災的人，但草屯鎮李姓男子就因巡邏員警和公所人員仔細追查，而被揪了出來。

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李姓男子是在去年清明節當天上午，到位於草屯鎮郊區一處公墓掃祖墳，當時祭拜後直接在地上燒冥紙，一陣風吹過來，火星飛起，落在旁邊墓地的雜草上，乾雜草迅速燒起來，火勢一發不可收拾，延燒面積經統計約200平方公尺。

當時火勢延燒到旁邊的墓地後，剛好有巡邏員警與草屯鎮公所的管理員發現打119報案，消防人車趕至灌救撲滅火勢，但仍燒毀多門墳墓和香蕉園。

草屯鎮公墓管理員和警方依調查出來的起火點，追查到當天是李男來掃墓並在地上燒紙錢，李男辯稱前一天就先到祖墳割除雜草，不是他燒雜草釀災，應該是燒冥紙時，風大將火星吹到別的墳墓，而相鄰墓雜草太多才燒起來。

南投地院法官審酌，李男未用金爐等器具盛裝，就地就焚燒紙錢，火星延燒釀災，延燒面積不小，因李男坦承犯行，因此以失火燒燬住宅、建物及交通工具以外之物罪名，判拘役50日，宣告緩刑兩年，但要向公繳交3萬元。全案可上訴。

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