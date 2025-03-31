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    飆仔拒檢撞警「吃大癟」 被法辦還要吃25張紅單

    馮男衝撞警車後逃逸，被行車記錄器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    馮男衝撞警車後逃逸，被行車記錄器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/03/31 21:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口警分局近日執行防飆勤務，20歲馮姓男子騎車遮蔽車牌拒檢不說，還衝撞警車逃逸；警方調閱監視器發現，馮男當日與2名友人一起飆車，3人多次違規，而這3部機車全登記在馮男名下，警方除了到淡水馮男住處將其逮捕法辦外，還開出25張罰單，馮男最少將面臨66000元罰鍰。

    據悉，林口警分局上月21日接獲民眾檢舉，指稱街上一大堆噪音車擾人安寧，警方即刻出動執行防飆。馮男在文化北路一段遇到攔檢，他遮蔽車牌行駛，不管警方指示，徑直衝撞警車後逃逸。

    警方後續調閱監視器，發現馮男不是自己飆車，而是與另2名友人在林口市區競速，3人超速、闖紅燈、蛇行等各種違規，如入無人之境，行徑非常囂張。警方循車牌，發現3部機車都在馮男名下，並鎖定馮男的淡水住處，昨日下午前往逮人。

    馮男見警方找上門，自知無法反抗，只能配合，並承認當日與朋友相約飆車，也承認各項違規。警詢後，依公共危險、妨害公務罪嫌，將馮男移送法辦。違反道交條例部分，警方針對各式違規開出共25張罰單，總計最少66000元罰鍰，由於3車皆在馮男名下，所有罰鍰由他全部吸收。

    警車被撞出一個洞。（記者徐聖倫翻攝）

    警車被撞出一個洞。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將馮男制伏並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將馮男制伏並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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