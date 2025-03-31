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    宜蘭市代會主席林智勇起訴後續押禁見 法官裁定理由曝光

    宜蘭地方法院今天召開接押庭，裁定宜蘭市代會主席林智勇續押禁見。（圖擷取自林智勇臉書）

    宜蘭地方法院今天召開接押庭，裁定宜蘭市代會主席林智勇續押禁見。（圖擷取自林智勇臉書）

    2025/03/31 20:12

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕5連霸的宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪及賄選案，原有3人在押，宜蘭地方法院今天（31日）下午召開接押庭，法官認為林任市代會主席20年，有實質影響力，且犯罪嫌疑重大，裁定續押禁見，至於宜蘭市公所清潔隊長周舜虞、時任宜蘭市公所主秘現為衛福部組長楊秀川，各以50萬及35萬元交保。

    林智勇涉嫌以借牌投標方式承攬受他監督的宜蘭市公所標案，涉入弊案包括宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案等標案，有13人列被告，檢方認定林智勇不法所得488萬餘元，林另涉2022年宜蘭市民代表選舉賄選案，指示吳姓男子交付10萬元向有投票權選民買票，全案由宜蘭地檢署偵結起訴。

    針對林智勇涉貪案，檢察官去年12月及今年1月期間發動2波搜索，林智勇、楊秀川、周舜虞、宜蘭市公所前秘書室主任現任市代會秘書黃仁甲、林智勇前司機陳志偉、王姓業者等6人被羈押禁見，黃仁甲、陳志偉、王姓業者陸續獲交保，其他3人在押被告今天移審宜蘭地院。

    法官下午召開接押庭，周舜虞、楊秀川先後以50萬元與35萬元交保，至於林智勇部分，法官認為，林擔任宜蘭市代會主席20年，有一定程度的實質影響力，且犯罪嫌疑重大，有逃亡及串證之虞，無法具保，晚間裁定繼續羈押禁見。

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