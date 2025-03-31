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    首頁　>　社會

    瑞芳女慣竊連2天偷愛心捐款箱 檢聲請羈押

    檢察官認為，詹女有逃亡且反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押。（記者吳昇儒攝）

    檢察官認為，詹女有逃亡且反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押。（記者吳昇儒攝）

    2025/03/31 19:59

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕47歲詹姓女子近兩日夥同江姓友人，在新北市瑞芳地區偷竊愛心捐款箱，兩家飲料店及一家超市通通受害，不法所得近3千元。警方獲報追查，昨日下午在某超商內，又發現準備犯案的兩人，並當場搜出2百餘元贓款，將詹、江二人移送基隆地檢署偵辦。檢察官認為，詹女有逃亡且反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押。

    警方初步調查，詹女專門挑超市、超商、飲料店的愛心捐款箱下手，趁店家不注意時，將捐款箱整個打包帶走。29日下午，詹女前往某超市購物時，夥同江姓男友人把兩千餘元的愛心捐款箱偷走，同日晚間，又到飲料店偷走店內愛心捐款箱。兩店家清點時才發現，放置於櫃檯的愛心捐款箱失竊，通報瑞芳警分局偵辦。

    警方積極追查詹女行蹤，昨日發現，詹、江二人又到某飲料店行竊，循線追查，該店店長才發現，愛心捐款箱失竊。

    警方鎖定詹、江二人在瑞芳區某超商出沒，前往現場逮人，昨日下午將兩人逮捕到案，當場起出贓款2百餘元，並依涉犯竊盜罪嫌，將兩人移送基隆地檢署偵辦。

    檢察官偵訊後，認為動手行竊的詹女有逃亡及反覆實施犯罪之虞，今日向基隆地方法院聲請羈押。

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